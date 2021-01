Inter-Milan, Conte non tocca il centrocampo! Kolarov, occasione speciale

Inter-Milan è il derby valido per i quarti di Coppa Italia, che andrà in scena stasera alle ore 20.45. Conte farà riposare quattro giocatori (vedi articolo) in vista del campionato. Nell’undici titolare ci sarà Kolarov, che vuole riscattarsi dopo la non brillantissima prova nel derby dello scorso ottobre

RIPOSO – Inter-Milan deciderà chi andrà in semifinale di Coppa Italia. Antonio Conte va verso un turnover a metà, con quattro titolarissimi che rimarranno a riposo: Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Ashley Young e Lautaro Martinez. Al loro posto il tecnico nerazzurro manderà in campo Alexandar Kolarov, Matteo Darmian, Ivan Perisic e Alexis Sanchez.

OCCASIONE – La stracittadina di Coppa Italia sarà un’occasione importante per tutti, in modo particolare per Kolarov: il serbo infatti non aveva brillato nel derby di campionato dello scorso ottobre e ora, a mesi di distanza, vuole far vedere i progressi fatti. Per il resto Conte non cambia, mantenendo il centrocampo che finora ha dato più garanzie, vale a dire Marcelo Brozovic davanti alla difesa con Nicolò Barella e Arturo Vidal mezzali. Davanti riposerà Lautaro Martinez, che intanto si avvicina al rinnovo di contratto (vedi articolo): al suo posto Sanchez insieme a Romelu Lukaku, che in campionato non segna da quattro partite e spera di sbloccarsi stasera.