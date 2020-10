Inter-Milan, Conte con gli uomini contati: due scelte obbligate – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Milan di sabato riserva numerosi problemi per Antonio Conte che, con gli uomini contati causa positività al Covid e nazionali, sarà costretto ad alcune scelte obbligate

Dopo la sosta per le Nazionali tornerà la Serie A con Inter-Milan di sabato a cui i nerazzurri arrivano in piena emergenza. Causa nazionali Antonio Conte è praticamente senza squadra, a ciò si è aggiunta l’emergenza Covid e il risultato è che il tecnico non ha materialmente gli uomini per lavorare. Secondo “Sky Sport” le scelte per il derby saranno praticamente obbligate, sicura la presenza di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic autori di buone prove con la nazionale croata.