Inter-Milan, Conte ne cambia quattro. Torna Kolarov, c’è Perisic – Sky

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Per il derby Inter-Milan Conte è pronto a rilanciare Kolarov: sarà il serbo a completare il terzetto difensivo. Previsti quattro cambi, fra cui entrambi i giocatori di fascia: rilancio anche per Perisic. Secondo Matteo Barzaghi, in collegamento per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, davanti toccherà a Sanchez.

LE SCELTE – Matteo Barzaghi annuncia le modifiche per Inter-Milan: «Cambia quattro giocatori, se le nostre informazioni saranno confermate, Antonio Conte rispetto alla squadra vista con l’Udinese. Intanto in difesa dovrebbe giocare Aleksandar Kolarov: sarebbe per lui un secondo derby, fece il rigore contro Zlatan Ibrahimovic. Giocherà nella difesa a tre con Milan Skriniar e Stefan de Vrij. In mezzo confermato il trio, cambiano le fasce: dovrebbe riposare Achraf Hakimi, in favore di Matteo Darmian, a sinistra Ivan Perisic al posto di Achraf Hakimi. Davanti Alexis Sanchez con Romelu Lukaku. Conte, nei giorni passati, è stato chiaro: è comunque un derby, ci sono giocatori tipo Lukaku che vanno a caccia di rivincita. Adesso ci proverà a restituire lo sfottò del derby d’andata a Ibrahimovic».