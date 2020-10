Inter-Milan, Conte allunga la panchina con alcuni Primavera?

Inter-Milan

Nel pomeriggio di oggi l’Inter ha annunciato l’assegnazione di dodici nuovi numeri di maglia, poco prima di Inter-Milan. Di questi, undici sono giocatori provenienti dalla Primavera. Chi di questi siederà in panchina per il derby?

NOVITÀ – Inter-Milan vedrà diversi giocatori della Primavera nerazzurra a disposizione di Antonio Conte. Una scelta obbligata e legata all’indisponibilità di ben otto giocatori. Al tecnico dell’Inter mancheranno molte alternative, sia in difesa che a centrocampo. Per questo motivo, diversi elementi della Primavera potranno sedersi in panchina durante il derby. Come detto, non un premio alla gioventù, ma una decisione imposta da cause di forza maggiore. Quali giovani promesse saranno scelte da Conte? Con ogni probabilità, il tecnico inserirà in distinta i difensori Moretti, Cortinovis e Sottini, vista la disponibilità del solo Andrea Ranocchia. Per il centrocampo ci sarà Riccardo Boscolo Chio, mentre tra gli attaccanti una maglia andrà alla giovane promessa Gaetano Pio Oristanio. Alcuni di questi scenderanno anche in campo? Difficile ipotizzare che il tecnico voglia affidarsi a degli esordienti in una sfida così importante. Ma, come sempre, queste decisioni dipenderanno dall’andamento del derby.