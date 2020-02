Inter-Milan, conta e ballottaggio in mezzo. Rebus fasce, in attacco… – SM

Condividi questo articolo

Le ultime di formazione in casa Inter in vista del derby di domenica contro il Milan: ballottaggio a centrocampo tra Eriksen e Vecino, Sanchez in coppia con Lukaku. Ancora da valutare la situazione di Samir Handanovic. Ecco le ultime da “Sportmediaset”

CONTA – Poche centinaia di biglietti ancora disponibili, il sold out a San Siro è una cosa certa. Non sarà una novità per l’Inter in questa stagione. Antonio Conte nell’allenamento di oggi pomeriggio farà la conta degli arruolabili. Situazione Handanovic a parte, l’Inter ha comunque registrato il rientro di Sensi, che sarà convocato per la stracittadina. Qualche dubbio in più per Borja Valero, che sta svolgendo un lavoro personalizzato. Ma c’è fiducia: entrambi andranno in panchina, l’unico certo del forfait è Gagliardini.

NIENTE RISCHI – Considerate le assenze e le presenze certe dal primo minuto di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, Antonio Conte deve sciogliere i dubbio sul ballottaggio Eriksen-Vecino: il danese a oggi è il favorito per una maglia da titolare. Vista l’assenza di Lautaro Martinez, al fianco di Romelu Lukaku agirà Alexis Sanchez. Fatta la difesa (Godin-de Vrij-Skriniar), sono da definire i titolari sulle fasce: grazie ai nuovi acquisti di gennaio, Conte ha diverse opzioni. Capitolo Handanovic: lo sloveno vuole esserci, è pronto un tutore in carbonio. Ma nessuno vuole rischiare: in caso di altro trauma si rischia l’operazione, le ultime sedute daranno maggiori indicazioni.

Fonte: Sportmediaset.