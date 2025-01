Inter-Milan, conferme per Conceiçao. La probabile formazione

Il nuovo allenatore del Milan, Conceiçao, è pronto a confermare il gruppo che ha vinto contro la Juventus. Domani invece la sfida contro l’Inter in finale di Supercoppa Italiana.

CONFERME – In vista della finale di domani tra Inter e Milan, il nuovo tecnico dei rossoneri Conceiçao è al lavoro per definire gli ultimi dettagli. L’allenatore portoghese pensa a confermare il gruppo che ha vinto contro la Juventus in semifinale. Stesso sistema di base con il 4-2-3-1 che va verso la conferma: con Emerson Royal e Theo Hernancdez confermati sulle fasce. In difesa invece, spazio a Tomori e Thiaw. In avanti ci sarà Morata, con Leao che invece partirà dalla panchina e sulla trequarti giocheranno Jimenez, Reijnders e Pulisic. Domattina invece arriverà la decisione su Gabbia che nella giornata di oggi con qualche linea di febbre si è allenato in palestra. A centrocampo invece, unico dubbio con Bennacer favorito su Musah.

Inter-Milan, Leao parte dalla panchina. La probabile formazione

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. Allenatore: Conceiçao