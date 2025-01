Inter-Milan, Conceicao pensa a 2 moduli: di sicuro una novità – SM

Verso Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana. Sergio Conceicao pensa a due moduli differenti contro i cugini. Rispetto alla Juventus ci sarà sicuramente un cambio.

RIFLESSIONI – Si avvicina Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana. Come nel 2023, il primo trofeo dell’anno si deciderà in Arabia Saudita e soprattutto con un derby di Milano. Se in casa Inter, Simone Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione, che riguarda l’attacco, per quanto concerne invece il Milan, Conceicao dovrà scegliere fra due moduli differenti: 4-2-3-1 oppure 4-4-2. Comunque rispetto alla formazione che è scesa in campo contro la Juventus in semifinale, ci sarà sicuramente un cambio: ossia Musah al posto dell’algerino Bennacer. Rafael Leao, come riferisce anche Sport Mediaset, dovrebbe accomodarsi in panchina. Non partirà titolare, ma potrebbe aiutare i suoi a gara in corso magari dalla seconda parte del secondo tempo. Se Conceicao dovesse puntare sul 4-4-2, suo modo preferito e usato anche al Porto, in attacco ci saranno Alvaro Morata e Tammy Abraham. Mentre ai lati, Pulisic a sinistra e appunto Musah a destra. Di seguito la probabile formazione del Milan contro l’Inter in vista della finale di Supercoppa italiana, in programma domani alle ore 20 italiane.

La probabile formazione di Conceicao per Inter-Milan

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Reijnders, Pulisic; Morata, Abraham.