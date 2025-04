Inter-Milan, Conceicao conferma la difesa a 3! La probabile formazione

L’Inter giocherà tra poche ore contro il Milan allo stadio San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Sergio Conceicao vuole confermare la difesa a tre, di seguito la probabile formazione.

CONFERME – Nelle ultime due gare Sergio Conceicao ha sorpreso chiunque tatticamente giocando con la difesa a tre. Non era mai accaduto con il portoghese da inizio stagione, eppure la sua squadra è tornata a farlo dopo Stefano Pioli e ha ottenuto anche un risultato utile. Ha vinto con l’Udinese 4-0 in trasferta, poi però ha perso con l’Atalanta per 1-0 uscendo beffato per un contropiede nel secondo tempo concluso dal gol di Ederson. Domani sarà Inter-Milan, partita valida per la semifinale di Coppa Italia, e si parte dal risultato di 1-1 dell’andata. La difesa a tre è una forte conferma e non è l’unica dell’allenatore rossonero. Altre due sono Alex Jimenez e Theo Hernandez sulle fasce, che accompagneranno il centrocampo composto da Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. In avanti Tammy Abraham, già marcatore all’andata, prenderà le chiavi del reparto sostituendo Luka Jovic titolare invece con l’Atalanta. Di seguito tutta la probabile formazione del Milan per la partita contro l’Inter.

Inter-Milan, la probabile formazione di Conceicao

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao, Abraham.