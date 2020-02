Inter-Milan, con Lukaku favorito Sanchez. Ma occhio a un’altra ipotesi – SM

Come riportato da Marco Barzaghi nell’edizione odierna del notiziario di “Sportmediaset”, la certezza in vista di Inter-Milan si chiama ovviamente Romelu Lukaku. Da capire chi giocherà al suo fianco: Sanchez parte favorito, ma non è da escludere un modulo con una sola punta

GARANZIA – La certezza in vista del derby si chiama, ovviamente, Romelu Lukaku. Il belga è tornato al gol nella trasferta di Udine: 20 gol stagionali, nessuno prima di lui ci è arrivato così velocemente con la maglia dell’Inter negli ultimi 30 anni. E Big Rom sa già come si segna al Milan: sua l’incornata che ha chiuso il derby di andata sul 2-0. Questa volta, però, non avrà al suo fianco Lautaro Martinez e avrà di fronte Zlatan Ibrahimovic, giocatore per cui nutre una stima mai nascosta.

LE IPOTESI – Se contro l’Udinese al suo fianco è partito dal primo minuto Sebastiano Esposito, le cose cambieranno per la delicata Inter-Milan. Alexis Sanchez è infatti il favorito per affiancare Lukaku, vista la squalifica di Lautaro Martinez e l’ottimo impatto del cileno nella trasferta alla Dacia Arena. Ma attenzione a una possibile sorpresa: Antonio Conte potrebbe sorprendere tutti schierando un modulo con una sola punta di ruolo, con Christian Eriksen alle spalle del belga.

