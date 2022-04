Inter-Milan, chi passa in caso di parità? Le combinazioni possibili

L’Inter lavora in vista della super sfida di domani contro il Milan. I nerazzurri sono impegnati nel ritorno della semifinale di Coppa Italia per volare in finale contro la vincente di Juventus-Fiorentina. Intanto però c’è da tenere conto della regola dei gol in trasferta.

COMBINAZIONI – E’ follia che in Italia e in Coppa Italia ci sia ancora la regola dei gol in trasferta? Sì. Ma nel nostro paese siamo sempre in ritardo di un bel po’. In Europa e nelle competizioni Uefa è stata abolita questa regola così da rendere più spettacolari i vari incontri, non in Coppa Italia. Chi passa dunque in finale in caso di pareggio domani? In caso di nessun gol segnato, e quindi 0-0 come all’andata, si andrà ai supplementari e poi eventuali rigori. In caso invece di parità al termine dei 90 minuti con almeno un gol segnato, a volare in finale sarà il Milan di Pioli. Discorso simile se si dovesse arrivare ai supplementari: in caso di gol poi l’Inter sarebbe costretta a farne due. Ecc..ecc..ecc. Insomma, occhio alle combinazioni.