Inter-Milan, cambio in attacco. La probabile formazione

L’allenatore dell’Inter, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, è pronto a fare un solo cambio dopo la vittoria contro l’Atalanta in semifinale.

CAMBIO – Archiviata la vittoria contro l’Atalanta, Simone Inzaghi nella giornata di oggi ha lavorato ai dettagli in vista della finale di Supercoppa Italiana di domani sera contro il Milan. Come per il Milan, anche il tecnico nerazzurro è pronto a confermare lo zoccolo duro eccetto chi come Marcus Thuram non ci sarà a causa dell’infortunio rimediato in semifinale. Inzaghi si affida sempre ad Alessandro Bastoni, Yann Bisseck e Stefan de Vrij. A centrocampo invece, l’allenatore piacentino conferma sia Dumfries che Dimarco sulle fasce, poi Hakan Calhanoglu in cabina di regia con Mkhitaryan e Nicolà Barella ai lati. In attacco invece, ci sarà Lautaro Martinez che sarà accomepagnato da Mehdi Taremi. L’iraniano prende il posto di Marcus Thuram fermo ai box per un affaticamento. Inzaghi domani deciderà se portarlo in panchina insieme a Correa o lasciarli entrambi in tribuna.

Inter-Milan, un solo cambio dopo l’Atalanta. La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi