Inter-Milan, Calabria perfettamente recuperato. Dubbio Pioli in attacco

Inter-Milan accenderà i riflettori a San Siro per un Derby di Coppa Italia decisivo. Pioli recupera al 100% Davide Calabria ma ha un dubbio in attacco

LE ULTIME − Sta per arrivare Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. In attesa della rifinitura tattica definitiva, Simone Inzaghi sembra già avere le idee chiare in vista dell’undici titolare (vedi articolo). Stessa cosa o quasi per Stefano Pioli. In casa Milan, sorrisi per il recupero a pieno regime di Calabria come terzino destro. Con la fascia al braccio ingaggerà un bel duello contro l’opponente nerazzurro Ivan Perisic. Unico dubbio in attacco invece per Pioli con la bagarre tra Messias e Alexis Saelemaekers. In vantaggio, l’ex Crotone per prendersi una maglia da titolare.