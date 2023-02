Inter-Milan, Brozovic scalpita: occhio alla sorpresa! Dumfries c’è − SM

Meno due giorni e sarà Inter-Milan, il Derby di Milano. Marcelo Brozovic è rientrato e sarà a disposizione di Inzaghi. Dumfries potrebbe giocare dall’inizio

ULTIME − Simone Inzaghi prepara Inter-Milan e potrebbero esserci delle sorprese di formazione. Come riferisce Sport Mediaset, occhio alle quotazioni in salita di Brozovic. Il centrocampista croato, finalmente a disposizione dopo il lungo stop, scalpita per una maglia dal primo minuto. Potrebbe riformarsi il trio titolare della scorsa stagione con Barella e Calhanoglu a girargli attorno. A destra, invece, Denzel Dumfries è in ballottaggio con Darmian. L’olandese è in vantaggio.