Inter-Milan, Brozovic a gara in corso! Inzaghi con la rosa al completo – CdS

L’Inter sfiderà il Milan domenica sera alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi avrà l’intera rosa a disposizione: Brozovic, al rientro, partirà dalla panchina

SCELTE – Inter-Milan andrà in scena domenica sera alle 20:45. Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, prepara la sfida con tutta la rosa a disposizione: sia Brozovic che Handanovic, infortunati di lungo corso, sono tornati a lavorare in gruppo. Entrambi partiranno dalla panchina, con il croato pronto a subentrare a gara in corso. Per il resto non sono molti i dubbi di formazione del tecnico nerazzurro: in difesa rientrerà Skriniar, che completerà il reparto con Acerbi e Bastoni. Darmian, fresco di rinnovo con l’Inter, è favorito su Dumfries per la corsia di destra, con Dimarco che agirà a sinistra. In mezzo Calhanoglu in cabina di regia.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona