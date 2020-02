Inter-Milan, Bastoni squalificato: dentro Godin o D’Ambrosio? – CdS

Condividi questo articolo

Inter-Milan non vedrà in campo Alessandro Bastoni, che nelle ultime partite è diventato il titolare schierato a sinistra da Antonio Conte. Contro l’Udinese il giovane difensore ha subito la quinta ammonizione stagionale quindi non ci sarà per squalifica. Secondo il “Corriere dello Sport” il tecnico leccese dovrà valutare se schierare Diego Godin o Danilo D’Ambrosio.

SENZA BASTONI – In vista di Inter-Milan, secondo il quotidiano romano, Diego Godin dovrebbe ritrovare una maglia da titolare a seguito della squalifica (per somma ammonizioni) di Alessandro Bastoni. Occhio però perché anche Danilo D’Ambrosio potrebbe insidiare il centrale uruguaiano sul centrodestra, con Milan Skriniar che tonerebbe dunque a occupare il centrosinistra.