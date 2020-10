Inter-Milan con Bastoni? Nel caso Conte può evitare una lacuna in corsa

Inter-Milan si intreccia, inevitabilmente, alla questione Coronavirus. La pesante risalita nei contagi, che oggi sono diminuiti solo perché in proporzione è sceso anche il numero di tamponi, ha colpito anche i calciatori e i nerazzurri in particolare. La novità sulla quarantena (vedi articolo), che riguarda Bastoni, può aiutare Conte.

UNO IN PIÙ? – Alessandro Bastoni potrebbe tornare in extremis per Inter-Milan. Il difensore è risultato positivo martedì scorso, nel ritiro dell’Italia Under-21: con la quarantena da oggi ridotta a dieci giorni può finire l’isolamento venerdì, alla vigilia della stracittadina. Perché sia a disposizione di Antonio Conte è necessario che sia negativo, altrimenti il discorso non si pone nemmeno. Sperando, in primis per la sua salute, che il Coronavirus sparisca in pochi giorni il rientro del classe ’99 sabato sarebbe di grande aiuto. Di incastri per la formazione ce ne sono pochi (vedi articolo), ma riavere Bastoni farebbe rientrare un minimo l’emergenza.

RISORSA NON DA POCO – Bastoni non sarebbe solo “un’aggiunta” per il derby. Senza di lui, dato che anche Milan Skriniar è fuori per lo stesso motivo, di opzioni in difesa ne resterebbero poche. Peraltro, a meno di non mettere Andrea Ranocchia con Stefan de Vrij (o di un improbabile passaggio alla difesa a quattro, da scartare), Conte sarebbe costretto a schierare due “terzini” come laterali. Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov, nel caso specifico, dato che Matteo Darmian può giocare anche a sinistra (dove non ci sarà Ashley Young). La coppia si è già vista contro la Fiorentina, all’esordio stagionale dell’Inter, con risultati rivedibili. Nelle tante occasioni concesse ai viola si è notato come, avendo solo un centrale “puro”, i problemi di assetto difensivo si siano accentuati: ecco perché sarebbe meglio averne (almeno) due. Con Bastoni a disposizione di Conte per Inter-Milan la lacuna sarebbe colmata: “palla” al tampone.