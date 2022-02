Inter-Milan, un ballottaggio in casa nerazzurra: la situazione

Ci sarebbe un ballottaggio in casa nerazzurra in vista del derby Inter-Milan, in programma domani a San Siro domani alle ore 18.

BALLOTTAGGIO – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, c’è un ballottaggio in casa nerazzurra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian in vista del derby Inter-Milan. Ci sono ancora dei margini di dubbio perché l’allenamento di oggi e quello di domattina saranno importanti. Negli scontri diretti ha giocato più spesso l’italiano, ma l’olandese è in crescita sotto il profilo dei numeri, degli assist e dei gol. Al momento il favorito è quest’ultimo, ma si deve attendere l’allenamento odierno per avere altre certezze.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi