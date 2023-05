Inter-Milan, attesa Leao! Pioli sposta l’allenamento: il motivo − Sky

Vigilia di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. I rossoneri monitorano le condizioni di Rafael Leao. Intanto arriva una decisione da Pioli

DAI CUGINI − Inter-Milan -1. I rossoneri testano le condizioni di Leao. Come racconta Beppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per Sky Sport 24, si attende una reazione dal giocatore. Se i suoi movimenti fisici saranno ottimali, allora potrà scendere in campo contro l’Inter e anche dal primo minuto. Intanto, Stefano Pioli ha deciso di spostare l’allenamento: dalla mattina si passa alle 17. Il motivo? Il Milan rimarrà in ritiro. Niente hotel come all’andata.