Inter-Milan, cresce l’attesa! In arrivo i biglietti del derby: le fasi di vendita

Cresce l’entusiasmo dei tifosi per Inter-Milan, primo del derby della stagione nel quale la squadra di Simone Inzaghi proverà a ottenere il settimo successo consecutivo. Vengono rese note importanti informazioni sulla vendita dei biglietti.

ATTESA – Si attende ancora il terzo turno di campionato, ma la Serie A inizia già ad entrare nel vivo. In programma alla quinta giornata, infatti, è in programma Inter-Milan, sfida che come sempre infiammerà gli animi dei tantissimi tifosi presenti a San Siro. E proprio ai supporters si rivolge la società nerazzurra sul proprio sito ufficiale, spiegando le modalità e le tempistiche sulla vendita dei biglietti per il derby. La data e l’orario preciso di Inter-Milan, prevista nel weekend del 21-22 settembre, è ancora da confermare, ma i tagliandi stanno per essere disponibili.

Inter-Milan, le fasi di vendita dei biglietti

ABBONATI SECONDO ANELLO BLU – La prima fase di vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 12:00 di giovedì 29 agosto, quando i soli abbonati Serie A Enilive 24-25 di secondo anello blu potranno acquistare un biglietto per sé stessi scegliendo tra uno qualsiasi dei posti messi disponibili. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. Si ricorda infatti che l’abbonamento di secondo anello blu non include il Derby e che viene riservata agli abbonati di questa tipologia una finestra di vendita prioritaria di due giorni a condizioni agevolate.

ABBONATI SERIE A TARIFFA PLUS – La seconda fase inizierà alle ore 12:00 di martedì 3 settembre e si concluderà alla mezzanotte dello stesso giorno. Avranno accesso tutti gli abbonati Serie A alla nuova tariffa PLUS, i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita.

SOCI INTER CLUB – Dalle ore 12:00 di mercoledì 4 settembre e fino alla mezzanotte, la vendita sarà dedicata ai Soci Inter Club attivi alla stagione 24-25, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti siano soci attivi.

TITOLARI TESSERA SIAMO NOI – La quarta fase sarà dedicata a tutti i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 28 agosto 2024. Dalle ore 12:00 di giovedì 5 settembre potranno infatti acquistare fino a 2 biglietti, per sé e/o amici interisti. La vendita si concluderà alla mezzanotte di mercoledì 11 settembre.

VENDITA LIBERA – La prima fase di vendita libera si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 12:00 alla mezzanotte di giovedì 12 settembre potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. La vendita libera degli eventuali ultimi biglietti residui è prevista per tutti dalle ore 12:00 di venerdì 13 settembre, sempre solo online su inter.it/tickets.

CAMBIO UTILIZZATORE – Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti. Si ricorda inoltre agli abbonati Serie A 24-25 a tariffa BASE che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone.

SETTORE OSPITI – Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 Euro comprensivo di prevendita. Come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso sarà applicato alla tifoseria interista nel match di ritorno.

MERCATO SECONDARIO – Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l’accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it.

Fonte: Inter.it