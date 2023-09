Inter-Milan, tutti ad Appiano Gentile! Il programma della giornata − Sky

Inter-Milan, si torna ad Appiano Gentile per l’allenamento in vista del derby. Simone Inzaghi riavrà tutti a disposizione. Il programma della giornata.

PROGRAMMA − Allenamento pomeridiano per l’Inter come riferito da Matteo Barzaghi a Sky Sport. È un appuntamento importante perché Simone Inzaghi recupera anche i sudamericani. In ottica derby per la prima volta avrà tutti a disposizione. Juan Cuadrado va verso la panchina. Lautaro Martinez è l’uomo più in forma dell’Inter e sarà fondamentale per il tecnico nerazzurro. Davide Frattesi è un’opzione molto importante, ma il tecnico nerazzurro continuerà a gestirlo e a dosarlo. Henrikh Mkhitaryan dovrebbe partire titolare e Frattesi entrare a partita in corso. Presto si inizierà col turnover.