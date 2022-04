Inter-Milan, anche Pioli dirige l’allenamento di mattina: un recupero

In vista di Inter-Milan, anche i rossoneri (così come la squadra allenata da Simone Inzaghi) questa domenica mattina di Pasqua si riunirà in allenamento per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì. Un giocatore recuperato per Stefano Pioli.

ALLENAMENTO – In preparazione di Inter-Milan, Stefano Pioli ieri mattina ha tento il primo allenamento per preparare il derby contro l’Inter in Coppa Italia. Stamattina e domani le ultime prove tattiche, poi martedì sera la semifinale di ritorno che decreterà la finalista. Da evidenziare un recupero-lampo per il tecnico rossonero e riguarda Davide Calabria: il terzino si è quasi ristabilito dopo l’attacco febbrile avuto pochi minuti prima del fischio d’inizio con il Genoa e dovrebbe giocare dall’inizio.