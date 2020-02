Inter-Milan, anche oggi lavoro personalizzato per Ibrahimovic

In vista Inter-Milan, questa mattina i rossoneri allenati da Stefano Pioli sono scesi in campo per allenarsi. Secondo quanto riportato da “Milan-News.it” il centravanti non si è allenato in gruppo.

LAVORO PERSONALIZZATO – Pochi giorni a Inter-Milan, e i rossoneri in campo preparano la sfida contro l’Inter di Antonio Conte. Anche oggi però Zlatan Ibrahimovic non ha svolto il lavoro con i compagni bensì ancora lavoro personalizzato. Il calciatore però dovrebbe far parte regolarmente della partita. Il calciatore dovrebbe ritornare ad allenarsi domani con la squadra.

