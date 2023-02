Inter-Milan è anche Lautaro Martinez contro Giroud: bestie nere! − CdS

Vigilia di Inter-Milan, terzo e ultimo atto del Derby di Milano 2022-23. Attenti a quei due: Lautaro Martinez e Olivier Giroud. Bestie nere di una e dell’altra

NUOVO CAPITOLO − Se Inter e Milan si affronteranno per la terza e ultima volta in stagione, Lautaro Martinez e Olivier Giroud lo faranno invece per la quarta volta. Oltre ai Derby di campionato e di Supercoppa, i due si sono affrontati (non sfiorandosi mai direttamente sul campo) anche in finale Mondiale, lo scorso 18 dicembre. L’Argentina vinse la quarta coppa del Mondo contro la Francia. Adesso nuovamente uno contro l’altro. Le due bestie nere a confronto. Il Toro, autore di sei gol contro il Milan, è a caccia del settimo per superare Milito e diventare il secondo marcatore straniero nella storia nerazzurra a fare più gol nel match (davanti Nyers a 11). Dall’altro lato, c’è Giroud, tre gol in sei Derby complessivi. Decisiva la doppietta di un anno fa per il ribaltone milanista sull’Inter, fondamentale per la corsa Scudetto. Domani, altro capitolo della saga!

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno