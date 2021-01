Inter-Milan, ampio turnover per Conte: tornano Sanchez e Kolarov

Antonio Conte Inter

Inter-Milan, la lotta si sposta in Coppa Italia. Precisamente ai quarti di finale del torneo, dove la vincente se la vedrà poi con una tra Juventus e Spal. Di seguito le possibili scelte di Antonio Conte

AMPIO TURNOVER – Inter-Milan di Coppa Italia si gioca questa sera alle 20:45, previso ampio turnover per Antonio Conte con tutti i giocatori a disposizione tranne il solito Danilo D’Ambrosio che ad Appiano Gentile corre per recuperare la forma migliore. Previsti circa cinque cambi rispetto le ultime formazioni titolari viste contro Juventus e Udinese. In difesa salgono le quotazioni di Aleksandar Kolarov al posto di Alessandro Bastoni, mentre nei tre di centrocampo potrebbe riposare Arturo Vidal e lasciare spazio a uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini con il secondo in vantaggio. Per quanto riguarda la corsia di sinistra Ivan Perisic potrebbe essere in vantaggio su Ashley Young mentre nella corsia opposta potrebbe rivedersi Matteo Darmian al posto di Achraf Hakimi. In attacco invece potrebbe rivedersi Alexis Sanchez titolare al posto di Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter considerando i possibili cambi rispetto l’ultima formazione vista a Udine (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi/Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.