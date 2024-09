Inter-Milan 1-1 al 45′: Pulisic sorprende, ma Dimarco riaggancia!

Inter-Milan termina sul punteggio di 1-1 a fine primo tempo, sfida valevole per la quinta giornata di Serie A Enilive. Ecco quanto successo nei primi quarantacinque minuti.

PRIMO TEMPO – Il derby di Milano non ha tradito le aspettative, regalando subito spettacolo e intensità. Nei primi dieci minuti, è il Milan a partire forte, dimostrando una grande determinazione. Protagonista dell’avvio è Christian Pulisic, autore di un’azione personale eccezionale: al 10′, lo statunitense brucia tre difensori dell’Inter con una progressione, arrivando a tu per tu con Sommer. Con un tocco rapido e preciso, supera il portiere nerazzurro con la punta del piede, firmando il gol del vantaggio milanista. La difesa dell’Inter appare in ritardo, colta di sorpresa dall’accelerazione improvvisa di Pulisic. Dopo il gol l’Inter si accende e comincia ad amministrare il gioco e gestire i ritmi. Così al 27′ trova la via del gol con Lautaro Martinez che gestisce bene una palla al lmite dell’area e con una giocata fantastica trova l’apertura a sinistra per Federico Dimarco che in posizione regolare controlla col mancino e calcia battendo Maignan.

INTER-MILAN 1-1

Gol: 10 Pulisic (M), 26′ Dimarco (I)