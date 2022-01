Inter-Milan -5: Inzaghi ha un solo ballottaggio, che viene dal Sudamerica

Finito il calciomercato l’Inter torna a guardare al campo. Sabato (ore 18.00) si giocherà il derby col Milan, e Inzaghi lavora per trovare l’undici ideale. Al momento, un solo ballottaggio affligge il tecnico.

DUBBIO IN SALSA – Finito il calciomercato è già tempo di pensare a Inter-Milan. Sabato si giocherà il derby di ritorno a Milano, una sfida di fondamentale importanza per la classifica della Serie A. Che al momento vede i nerazzurri avanti di quattro punti. E in casa Inter arriva già la prima buona notizia: Simone Inzaghi è guarito dal Covid-19, e sarà in panchina sabato pomeriggio (alle 18.00). Il tecnico potrà così preparare il derby lavorando tutta la settimana con la squadra, anche senza tutti gli effettivi. Inzaghi dovrà infatti attendere fino a (quasi) l’ultimo per avere con sé Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, di rientro alle sfide di qualificazione di Argentina e Cile per i Mondiali 2022. E questo è l’unico dubbio per l’allenatore: chi sarà il compagno di Edin Dzeko, considerando l’infortunio di Joaquin Correa e l’arrivo troppo ravvicinato di Felipe Caicedo? Una riserva che Inzaghi scioglierà solo all’ultimo, non appena avrà valutato i due sudamericani al rientro.