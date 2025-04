Inter-Milan, 366 giorni dopo c’è un derby decisivo da vincere

Inter-Milan dà il nome della prima finalista di Coppa Italia, col secondo che sarà quasi certamente il Bologna. Stasera alle 21 al Meazza si riparte dall’1-1 dell’andata: chi vince va a Roma, il pari al 90′ porta ai supplementari.

IL QUINTO TENTATIVO – Erano le 22.43 del 22 aprile 2024 quando, al fischio finale, l’Inter battendo 1-2 il Milan conquistava il titolo della seconda stella. Un’apoteosi indimenticabile, che mai potrà essere scalfitta da qualcosa. E una gioia che, però, in questa stagione non si è per il momento ripetuta. Nonostante ben quattro derby, i primi due persi allo scadere e i successivi pareggiati in rimonta. Sembra come se ci sia un sortilegio, una sorta di maledizione per aver goduto così tanto 366 giorni fa. Ecco: oggi è il momento di spezzare quel sortilegio, di interrompere quella maledizione. E di prendersi, all’ultimo tentativo, la vittoria in un derby che vorrebbe dire finale di Coppa Italia e una quasi certa altra chance di rivincita, col Bologna.

Inter-Milan, la scelta per la Roma cambia molto

SCHERZI DEL CALENDARIO – Per Inter-Milan due nomi certi in formazione sono Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan. Motivo facilissimo: saranno squalificati in Serie A contro la Roma, potranno rifiatare in vista del Barcellona. Ma per il resto Simone Inzaghi dovrà come al solito centellinare le forze, per via della folle e assurda decisione di posticipare la partita da sabato a domenica (mai era successo che una semifinalista di Champions League in Italia non anticipasse). Un’assurdità, l’ennesima di questa stagione, ma bisognerà superarla per arrivare ai traguardi tanto voluti. Col Milan di Sérgio Conceiçao che dovrebbe presentare di nuovo la difesa a tre. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Milan: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.