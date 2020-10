Inter-Milan, 3 maglie su 4 già assegnate per Pioli: un ballottaggio – Sky

Pioli Milan

Due giorni a Inter-Milan e ancora tamponi da fare, soprattutto per i nazionali in rientro. In casa rossonera Pioli non sembra avere grossi dubbi di formazione. Come riportato da “Sky Sport”, c’è da decidere solo l’ultimo titolare offensivo

DUBBIO MANCINO – Un solo dubbio in avanti per Stefano Pioli, che deve sciogliere l’ultimo ballottaggio del suo 4-2-3-1. Confermatissimo da centravanti l’ex Zlatan Ibrahimovic, recuperato dopo lo stop per la positività al Covid-19. Alle sue spalle Hakan Calhanoglu trequartista e Alexis Saelemaekers sulla destra. Il ballottaggio, infatti, riguarda Rafael Leao e Brahim Diaz, quest’ultimo favorito sulla sinistra. L’attaccante portoghese, obbligando il Milan ad avere un assetto più offensivo, potrebbe essere l’arma in più di Pioli dalla panchina. Complice anche l’assenza del “titolare” Ante Rebic (vedi articolo).