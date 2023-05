Inter-Milan 0-0 al 45′, Maignan miracoloso. Mkhitaryan va KO

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Milan sfida valevole per il ritorno della semifinale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Partita molto tesa, con il Milan che come da copione prova fin da subito a trovare il gol che rimetterebbe tutto fortemente in discussione. L’occasione arriva al 10′ con Brahim Diaz che, su un’azione viziata da un fallo non visto su Barella, si mangia un rigore in movimento su cui André Onana blocca con sicurezza. Anche l’Inter ha le sue occasioni, in particolare con Barella che da posizione favorevole fuori area non trova lo specchio della porta. La gara si accende al 40′, quando prima Rafa Leao scappa via alla difesa nerazzurra e con un diagonale va a un passo dallo 0-1, poi Calhanoglu su punizione trova la sponda di Dzeko e solo un intervento di Maignan nega l’1-0 ai padroni di casa. Poco prima del fischio di fine primo tempo tegola per Inzaghi, costretto a cambiare Mkhitaryan KO per un problema muscolare, dentro al suo posto Marcelo Brozovic.

INTER-MILAN 0-0