Inter-Milan 1-2, Giroud la rimonta: complicità di Handanovic e Guida

Termina Inter-Milan, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo nel derby di San Siro, con i nerazzurri che subiscono una sconfitta in rimonta. Decisiva la doppietta di Olivier Giroud, propiziata anche da un intervento maldestro di Samir Handanovic e da un arbitraggio – quello di Guida – che lascia perplessi.

NERVOSISMO – Riprende Inter-Milan, dopo il primo tempo terminato con il punteggio di 1-0 (vedi report). Un secondo tempo molto nervoso, specialmente per quanto riguarda i giocatori rossoneri e Theo Hernandez, che viene però nuovamente graziato dall’arbitro Guida dopo una reazione su Dumfries. Rispetto ai primi quarantacinque minuti sono meno le grandi occasioni per entrambe le squadre, con i nerazzurri che gestiscono bene il pallone abbassando i ritmi di gioco. Simone Inzaghi prova a dare una scossa alla sua squadra, cambiando prima al 70′ Lautaro Martinez e Ivan Perisic, mandando in campo Alexis Sanchez e Federico Dimarco, e poi Arturo Vidal al posto di Hakan Calhanoglu.

Inter-Milan, la decide Olivier Giroud: rimonta propiziata dagli errori

RIMONTA ROSSONERA – Nonostante il controllo della partita, una palla persa a centrocampo da Alexis Sanchez – con un chiaro fallo non ravvisato dall’arbitro Guida – porta il Milan a ripartire: Brahim Diaz prova la conclusione che viene deviata, ma sul secondo palo Olivier Giroud sbuca e mette in porta il tap-in che vale l’1-1. Poco dopo è ancora il francese a rendersi decisivo, stop in area e girata di sinistro, Handanovic ci arriva malissimo e i nerazzurri passano in svantaggio. Inzaghi prova a ribaltare le sorti della sfida con gli ingressi di Matteo Darmian e Matias Vecino al posto di Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, ma i nerazzurri non riescono a trovare il colpo che possa riequilibrare il risultato. Nel finale arriva – finalmente – il cartellino rosso per Theo Hernandez, dopo un intervento durissimo su Dumfries. Termina così con una vittoria rossonera il derby di Milano, la squadra di Pioli rilancia le sue ambizioni scudetto.

INTER 1 – 2 MILAN

MARCATORI: Perisic (I) al 39′, Giroud (M) al 75′ e al 78′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 13 A. Romagnoli (C), 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 79 Kessié, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante; 7 Castilejo, 10 Brahim Diaz, 22 Lazetic, 23 Tomori, 25 Florenzi, 27 D. Maldini, 30 Messias, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli