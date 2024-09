Inter-Milan 1-2, Gabbia solo nei minuti finali. Sommer straordinario

Inter-Milan termina sul punteggio di 1-2. Sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo.

SOLO PARI – Dopo sei derby persi consecutivamente, il Milan riesce a vincere alla settima occasione. Già dai primi minuti del primo tempo le cose si sono messe male, con il Milan in vantaggio con Christian Pulisic dopo dieci minuti. L’esterno americano, in un’azione personale, ha mandato in tilt la difesa interista, che sembrava addormentata: tre avversari saltati e un tocco sotto porta che ha sorpreso Sommer, per il vantaggio rossonero. L’Inter, però, non si è fatta abbattere e ha subito reagito, prendendo il controllo del match. La squadra di Simone Inzaghi ha alzato il ritmo, dominando il possesso e costringendo il Milan sulla difensiva. La pressione ha portato al gol del pareggio al 27′, quando Lautaro Martinez ha deliziato San Siro con una giocata magistrale al limite dell’area, liberando Dimarco sulla sinistra. Il laterale mancino non ha esitato: col mancino ha fulminato Maignan, riportando la gara in equilibrio.

NEL SECONDO TEMPO – Sembrava l’inizio della riscossa, ma la ripresa ha visto un copione diverso. Entrambe le squadre hanno continuato a creare, ma l’Inter è andata più volte vicina al vantaggio. Sommer è stato l’eroe silenzioso dei nerazzurri, con tre parate decisive che hanno tenuto a galla l’Inter, evitando il tracollo su tentativi pericolosi di Pulisic e Morata. Ma l’amarezza arriva puntuale. All’88’, proprio quando il pareggio sembrava il risultato più giusto, il Milan si procura un calcio piazzato. Dagli sviluppi del cross, il difensore rossonero Gabbia si alza indisturbato e colpisce di testa, battendo un Sommer impotente.

INTER-MILAN 1-2

Gol: 10′ Pulisic (M), 26′ Dimarco (I), 88′ Gabbia (Milan).