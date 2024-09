Inter-Milan 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha perso il derby di Milano per 1-2, andando in contro alla prima sconfitta stagionale e al primo KO dopo sei stracittadine vinte consecutivamente. L’ultimo derby perso era stato quello del 3 settembre 2022 Milan-Inter 3-2.

Inter-Milan 1-2, le curiosità statistiche della partita

SEI – La striscia di derby vinti consecutivamente dall’Inter. Ieri è mancato il settimo successo. Rimane comunque un dato straordinario, avviato lo scorso gennaio 2023 con la vittoria per 3 a 0 in Supercoppa italiana e conclusosi ieri, proprio con la sconfitta per 1-2 a San Siro.

CINQUE – L’andata del Derby di Milano si è giocata in una delle prime cinque giornate di campionato per la quinta volta nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20), tante volte quante nelle precedenti 46 edizioni di Serie A disputate da entrambe le squadre.

UNO – Il Milan ha aperto le marcature del derby contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2020 (gol di Ibrahimovic in quel caso). Anche in quel caso era Inter-Milan e la partita finì 1-2.

VENTICINQUE – Come gli anni trascorsi da quando il Milan non vince un derby contro l’Inter grazie ad un gol arrivato all’89’ e da situazione di parità. Nel 1999 l’avevo deciso George Weah.

DUE – Come i gol segnati da Federico Dimarco al Milan. L’esterno della Beneamata ha segnato solo più gol all’Empoli (3). Anche alla Roma ha segnato due volte.