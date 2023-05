Inter-Milan 1-0, le statistiche: dominio anche in casa e si va in finale!

L’Inter vince dominando anche la partita di ritorno contro il Milan e vola in finale di UEFA Champions League con grande merito (vedi tabellino e pagelle). Di seguito le statistiche della partita che riassumono bene la sfida di ritorno.

INTER-MILAN LE STATISTICHE – L’unica partita rispetto la partita di andata è che l’Inter giocava in casa, per il resto il dominio è quasi stato lo stesso. Solo due occasioni per il Milan nel primo tempo, tre per i nerazzurri. La squadra di Stefano Pioli doveva fare la partita per provare a rimontare i due gol dell’andata ma così non è stato, subendo anche l’1-0 di Lautaro Martinez nel secondo tempo. Il 56% del possesso palla affidato al Milan, ma è praticamente sempre sterile. Sono quindici i tiri totali dell’Inter di cui sei in porta, solo cinque da parte del Milan di cui solo tre in porta.

Le statistiche di Inter-Milan