Inter-Milan 1-0 al 45′: Perisic concretizza il quasi totale dominio nerazzurro

Termina il primo tempo di Inter-Milan, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con la rete di Ivan Perisic a concretizzare il quasi totale dominio della squadra nerazzurra.

GOL ANNULLATO – La sfida tra Inter e Milan si preannuncia pregna di emozioni già dal 10′, quando Ivan Perisic mette un gioiello per Denzel Dumfries che stacca più in alto di Theo Hernandez e mette in porta il gol dell’1-0. Prontamente annullato dall’arbitro Guida, però, a causa di una posizione di fuorigioco del croato sul cross. Entrambe le squadre mostrano tutta la voglia di fare risultato e si rendono pericolose: i nerazzurri prima, con un tiro di Brozovic e deviato da Kalulu che impegna Maignan in un grande intervento. I rossoneri poi, con Rafael Leao che controlla al limite dell’area e scarica un tiro che, fortunatamente, colpisce Alessandro Bastoni in protezione della porta. Gioca meglio, però, la squadra di Simone Inzaghi che poco prima del 30′ va anche a un passo dal gol con una conclusione di Nicolò Barella che sfila di pochissimo a lato.

Inter-Milan, dominio nerazzurro: Perisic buca Maignan. Theo Hernandez graziato

VANTAGGIO – Il migliore di questo primo tempo è sicuramente Mike Maignan, che alla mezz’ora con un intervento a dir poco miracoloso neutralizza una potente conclusione di Denzel Dumfries dalla corta distanza. Il Milan reagisce ai ripetuti assalti dell’Inter al 35′, con un lampo di Sandro Tonali che scarica una conclusione dalla distanza, impegnando Samir Handanovic in un grande intervento per evitare il gol. Dura poco il forcing rossonero, con Lautaro Martinez che prova a emulare Tonali e solo un altro grande intervento di Maignan evita che la conclusione dell’argentino buchi la rete. Sul calcio d’angolo arriva però il vantaggio: batte Calhanoglu, Perisic tutto solo colpisce di piatto e mette nell’angolino la palla dell’1-0. Al 43′ gomitata piena di Theo Hernandez in faccia a Barella, il VAR non interviene e il direttore di gara grazia il francese. Dopo due minuti arriva il fischio che manda le squadre all’intervallo: partita che promette ancora spettacolo.

INTER 1 – 0 MILAN

MARCATORI: Perisic (I) al 39′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 13 A. Romagnoli (C), 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 79 Kessié, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante; 7 Castilejo, 10 Brahim Diaz, 22 Lazetic, 23 Tomori, 25 Florenzi, 27 D. Maldini, 30 Messias, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli