Inter-Milan 0-3: quinto derby senza vittoria, addio Coppa Italia

L’Inter ha perso il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan con il risultato di 3-0. Addio alla competizione, quinto derby senza successo per i nerazzurri.

SECONDO TEMPO – Dopo il primo tempo finito per 1-0 il Milan ipoteca la qualificazione in finale di Coppa Italia segnando ancora e battendo così l’Inter per 3-0. Pronti via al minuto 48 su sviluppi di calcio d’angolo Luka Jovic raddoppia beffando Stefan de Vrij ancora fermo nella marcatura. La squadra ha protestato per un possibile tocco di braccio, ma dai replay si è notato che il braccio era quello di Nicolò Barella. Al 52′ Simone Inzaghi ha rivoluzionato la formazione: subito dentro Davide Frattesi, Marko Arnautovic, Nicola Zalewski e Hakan Calhanoglu. Al 67′ il solito Mike Maignan compie un autentico miracolo sul colpo di testa di de Vrij su calcio d’angolo. Arnautovic ha tirato per la prima volta al minuto 74, quando però ha mandato in rimessa laterale mancando il colpo in area piccola. Come all’andata Calhanoglu ha avuto la chance per tirare dai 20 metri, ma come il compagno austriaco ha calciato malissimo da solo. Tijjani Reijnders ha siglato il 3-0 finale di sinistro a tu per tu con Josep Martinez.

INTER-MILAN 0-3

Jovic (M) al 38′, al 49′, Reijnders (M) all’86’