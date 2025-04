Inter-Milan 0-1 al 45′: dominio nerazzurro, segna però Jovic

Il primo tempo di Inter-Milan finisce sul risultato di 1-0 per i rossoneri. La squadra di Simone Inzaghi domina e non concretizza, gli avversari segnano alla prima occasione.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Inter-Milan finisce 1-0 per i rossoneri. La partita inizia subito ad alti ritmi e protagonista è Yann Bisseck, con due contrasti molto duri vinti contro Rafael Leao. Al minuto 9 arriva la prima occasione per l’Inter, che sfiora la rete con Matteo Darmian. L’esterno con il destro è entrato in area, ha tirato e ha preso quasi il palo. Al 20′ i nerazzurri mettono ancora paura con Lautaro Martinez prima e Federico Dimarco poi, che viene bloccato due volte da Mike Maignan. L’arbitro Doveri ha fischiato alla fine dell’azione fuorigioco. Al 22′ ancora Dimarco ha colpito la traversa di sinistro! Al 33′ Lautaro Martinez spreca di esterno su un appoggio perfetto di Mehdi Taremi di testa. La palla finisce alta a pochi metri dalla porta. Al 36′, al primo tiro, il Milan ha sbloccato la gara. Alex Jimenez ha crossato di destro, Luka Jovic in area di rigore di testa ha depositato in rete senza marcatura. La reazione c’è e viene da Bisseck, che da fuori area al 39′ ci prova con il destro non prendendo però la porta.

INTER-MILAN 0-1 AL 45′

Jovic (M) al 36′