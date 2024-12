Inter, di chi è il miglior gol di novembre? In quattro a candidarsi!

L’Inter si lascia alle spalle un novembre carico di impegni e vittorie: quattro nerazzurri si candidano per vincere il premio per il miglior gol del mese di Betsson.

MESE ARCHIVIATO – Anche il mese di novembre è giunto al termine, con tantissimi impegni chiusi positivamente per l’Inter. Come per ottobre, anche in questo caso il club nerazzurro chiama in causa i propri tifosi per eleggere il miglior gol messo a segno dai nerazzurri. Il format viene promosso dallo sponsor Betsson Sport, per la rubrica “Goal of the month”. Come si legge sul sito ufficiale interista, sono quattro i protagonisti nerazzurri a candidarsi come papabili vincitori del premio per il mese di novembre. E non tutti appartengono alla Prima Squadra di Simone Inzaghi.

Inter per Betsson: i quattro candidati per il miglior gol di novembre

I NOMI – L’Inter fa sapere sui propri canali: «È arrivato il momento per i supporters nerazzurri di scegliere il Betsson Sport Goal of the month scegliendo tra le reti realizzate da Prima Squadra maschile e Primavera. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter. Una carrellata di reti, aperta dal destro paradisiaco di Hakan Calhanoglu contro il Napoli. Poi i due straordinari gol di Correa contro l’Hellas Verona e Lautaro contro il Venezia e infine il delizioso destro a giro sotto l’incrocio di Pinotti, nella gara vinta dalla Primavera per 4-1 contro l’Arsenal».