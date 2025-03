Inter, metti gli occhiali da Sole(t) con l’Udinese: soddisfa 3 criteri

Solet è un profilo che l’Inter può tenere d’occhio contro l’Udinese e in ottica mercato. Il francese soddisfa tre criteri di Oaktree.

VETRINA – Inter-Udinese, battaglia in campo per la trentesima giornata di campionato, ma anche vetrina da cui prendere spunto per il calciomercato estivo. La dirigenza nerazzurra, domenica sera, guarderà con attenzione la partita contro la formazione di Kosta Runjaic. Ovviamente l’obiettivo principale è quello di agguantare i tre punti. Ma poterlo fare, anche ammirando qualche pedina friulana interessante potrebbe non guastare. E a tal proposito, l’Inter guarda in casa Udinese soprattutto per due profili: lo sloveno Jaka Bijol e l’attaccante Lorenzo Lucca. Ma se ce ne fosse anche un terzo? Sì, perché, se i primi due sono rimangono due profili interessanti, ce n’è anche un terzo, che, francamente, non ha niente in meno rispetto a questa coppia. E il suo nome è Oumar Solet. Il difensore francese ex Salisburgo, arrivato quasi a sorpresa a zero all’Udinese, in estate potrebbe già lasciare il Friuli. Inter, perché non pensarci?

Inter, Solet rientra nei canoni richiesti da Oaktree

IDENTIKIT – Solet è arrivato a Udine lo scorso ottobre a parametro, ma la società bianconera lo ha potuto tesserare solamente in questo 2025. Dal suo tesseramento in data 1° gennaio, non è mai praticamente più uscito dal campo: dieci partite su undici giocate da titolare per un totale di 864‘. Il francese del 2000 è un profilo molto interessante. I suoi anni a Salisburgo non sono ovviamente passati inosservati, tant’è che anche l’Inter in passato aveva chiesto informazioni alla società della Red Bull. Sondaggi che potrebbe ritornare a galla anche in estate. D’altronde Viale della Liberazione dovrà necessariamente acquistare un nuovo difensore, per far fronte all’età avanzata di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Solet può rientrare nei canoni richiesti da Oaktree, ossia: giocatore giovane e futuribile (classe 2000), con una buona dose di esperienza internazionale (12 presenze in Champions League) e dal costo accessibile (meno di 15 milioni di euro). La partita di domenica tra Inter e Udinese potrà essere un ottimo banco di prova per lui.