Inter, male Handanovic. Onana col Barcellona per la conferma definitiva – CdS

La prestazione di Samir Handanovic contro la Roma ha lasciato ancora l’amaro in bocca. Contro il Barcellona dovrebbe toccare ad André Onana. Secondo il Corriere dello Sport, quella contro gli spagnoli potrebbe essere la conferma definitiva per il portiere camerunese.

PER LA TITOLARITÀ – Ancora male Samir Handanovic contro la Roma, il tiro subito da Paulo Dybala in occasione del primo tiro in porta dei giallorossi non è imparabile. Il numero uno e capitano dell’Inter viene messo ancora in discussione e adesso c’è il Barcellona. Come da “tradizione” quest’anno, tutto fa pensare che a difendere i pali dell’Inter ci sarà ancora André Onana. Tra le soluzioni per uscire dalla crisi c’era proprio il proposito di fare una scelta definitiva per il titolare tra i pali. A questo punto non è da escludere, insomma, che una volta schierato in Champions League, Onana venga confermato anche in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno