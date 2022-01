Inter, maglia interattiva per la Supercoppa italiana: i dettagli – TS

L’Inter in Supercoppa italiana domani scenderà in campo con una maglia interattiva. Di seguito tutti i dettagli riportato da TuttoSport.

MAGLIA INTERATTIVA – L’Inter contro la Juventus in finale di Supercoppa italiana scenderà in campo con una maglia interattiva: il logo di Socios.comm è stato sostituito da una grafica composta da un codice QR e dalla scritta “The Sound of Inter”. Inquadrandolo, si ascolterà “C’è Solo l’Inter”.

Fonte: TuttoSport