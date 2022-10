Inter, Lukaku rientra col Viktoria Plzen? Belga in panchina in un caso

Il punto sul rientro di Romelu Lukaku in vista della partita di Champions League che si svolgerà mercoledì tra Inter e Viktoria Plzen.

RIENTRO – Secondo quanto riportato su Sky Sport 24 da parte di Andrea Paventi, Romelu Lukaku, da quel che ha riferito Simone Inzaghi, se fa le cose fatte bene tra oggi fino alla rifinitura di martedì, potrebbe andare in panchina in Inter-Viktoria Plzen. È questo l’auspicio, da vedere se aumenterà l’intensità degli allenamenti perché da questo punto di vista l’attaccante avrebbe lavorato un po’ con il pallone e un po’ con il gruppo, ma il belga ha fatto poco e nulla. Senza due o tre allenamenti veri per un giocatore della stazza come Romelu diventa complicato.

Fonte: Sky Sport