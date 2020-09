Inter-Lugano, gli svizzeri confermano: porte chiuse anche alla stampa

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Martedì 15 settembre andrà in scena Inter-Lugano, amichevole precampionato per i nerazzurri. Con una nota pubblicata sul proprio sito web, la società svizzera ha confermato le porte chiuse anche per i giornalisti

PORTE CHIUSE – Questa la nota ufficiale pubblicata dalla società del Canton Ticino, in vista di Inter-Lugano di martedì: “I buoni rapporti che intercorrono tra FC Internazionale Milano e FC Lugano hanno portato all’organizzazione di una partita amichevole, com’era già successo il 14 luglio 2019. L’invito stavolta è partito dai nerazzurri e il test si disputerà martedì 15 settembre alle 17 alla Pinetina di Appiano Gentile (centro sportivo Suning). Le rigide norme anti Coronavirus imposte in Italia per gli eventi sportivi non permetteranno l’accesso al centro a nessuna persona che non faccia parte dello staff tecnico e dirigenziale e che non si sia stata sottoposta preventivamente a un tampone. Non saranno ammessi nemmeno i giornalisti”.