Inter-Lugano, Conte si affida al centrocampo titolare. Perisic dal 1′? – Sky

Antonio Conte SPAL-Inter

Inter-Lugano, in programma domani pomeriggio, sarà la prima amichevole precampionato dei nerazzurri. Conte si affiderà al centrocampo titolare e potrebbe lanciare Perisic dal 1′ sulla corsia sinistra. Le ultime da Andrea Paventi in collegamento su “Sky Sport 24”

IN CAMPO – Queste le ultime su Inter-Lugano da Andrea Paventi: «Antonio Conte ha a disposizione tanti giocatori. Nella sfida di domani vedremo delle novità: il ritorno, in mezzo al campo, di Sensi che, a causa degli infortuni si era un po’ perso nella scorsa stagione. A destra dovrebbe giocare Hakimi e a sinistra, provato in questi giorni, potrebbe agire Perisic. A centrocampo potrebbe trovare spazio anche Nainggolan, assieme agli intoccabili Barella e Brozovic. I giocatori sono tanti, li vedremo alternarsi nel corso di queste amichevoli».