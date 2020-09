Inter-Lugano: Conte col centrocampo titolare, curiosità Hakimi – Sky

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter

Inter-Lugano di domani pomeriggio sarà la prima amichevole precampionato dei nerazzurri. C’è curiosità per il nuovo acquisto Hakimi mentre si dovrebbe rivedere il centrocampo titolare dell’inizio della passata stagione. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

CURIOSITA’ HAKIMI E CENTROCAMPO – Domani contro il Lugano l’Inter dovrebbe presentarsi col centrocampo e col nuovo acquisto Hakimi dal primo minuto: «Sicuramente Hakimi è la grande novità di domani, giocherà nella prima uscita stagionale contro il Lugano. C’è curiosità in un ruolo in cui si sono alternati in tanti e adesso c’è un giocatore che ha assist e gol come nessuno in rosa. E’ un giocatore molto interessante su cui Conte sta lavorando per fargli fare bene entrambe le fasi, difensiva e offensiva. C’è la possibilità di vedere il centrocampo titolare con Brozovic, Sensi e Barella».