Inter-Lugano (amichevole): canale diretta TV e LIVE streaming

Condividi questo articolo

Inter diretta TV LIVE streaming

Inter-Lugano sarà la prima amichevole stagionale dei nerazzurri, come annunciato ieri (vedi articolo). A tre giorni dalla partita definito anche il canale della diretta TV dell’incontro, si potrà vedere anche in streaming.

DOVE VEDERE LA PARTITA? – Inter-Lugano, amichevole in programma martedì alle ore 17 al Suning Training Centre di Appiano Gentile, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Serie A, canale 202 del decoder Sky. È la prima uscita stagionale per la squadra di Antonio Conte, a undici giorni dall’esordio in Serie A contro la Fiorentina. I nerazzurri poi faranno un allenamento congiunto con la Carrarese, venerdì prossimo sempre alla stessa ora, e un’altra amichevole vera e propria contro il Pisa, formazione di Serie B. Quest’ultima partita sarà un test anche per il Meazza, perché si giocherà proprio a San Siro (sabato alle 18, in contemporanea con l’inizio del campionato). Oltre alla diretta TV il match sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, sempre per gli abbonati alla pay TV satellitare. Ulteriore curiosità sulla partita, perché era già stato il debutto anche nella passata stagione. Inter-Lugano, seppur a campo invertito, si era giocata il 14 luglio 2019 al Comunale di Cornaredo: 1-2, gol di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic.