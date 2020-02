Inter-Ludogorets trampolino di lancio per Sanchez: un obiettivo – GdS

Condividi questo articolo

Inter-Ludogorets sarà anche la partita di Alexis Sanchez, tra i giocatori più “esperti” in ambito internazionale insieme al compagno di squadra Diego Godin. Secondo la “Gazzetta dello Sport” questa sfida potrebbe essere il trampolino di lancio per convincere Antonio Conte in vista della volata scudetto.

CAMBIARE LA STAGIONE – Questa sera Inter-Ludogorets dirà molto riguardo il futuro di Alexis Sanchez, anche se in un San Siro praticamente deserto e aperto solo alle TV a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attaccante cileno è l’unico della squadra con più esperienza in ambito europeo insieme all’uruguaiano Diego Godin, ma anche quello con meno presenze in Europa League. La squadra nerazzurra ha bisogno di recuperare il miglior “Maravilla” in vista della volata scudetto e non solo, questo match potrebbe essere il trampolino di lancio per dare una senso alla sua questa stagione, ad oggi poco esaltante, in maglia nerazzurra. Il tempo stringe e il campionato entra nel vivo, l’Inter compete ancora su tre fronti e non vuole gettare tutto alle ortiche, Conte si aspetta risposte importanti da lui e da Christian Eriksen.