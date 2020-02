Inter-Ludogorets test per la Juventus: due obiettivi per...

Inter-Ludogorets test per la Juventus: due obiettivi per Conte – SM

Inter-Ludogorets, in programma domani sera in un San Siro deserto per l’emergenza Coronavirus, sarà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League dopo il 2-0 per i nerazzurri all’andata. Secondo “Sportmediaset”, per Antonio Conte si tratta soprattutto di un test in vista della Juventus

DUE OBIETTIVI – Per Antonio Conte, Inter-Ludogorets sarà soprattutto una gara di avvicinamento al match contro la Juventus di domenica sera. Il tecnico ha due obiettivi: non avere ulteriori infortuni e lavorare altri 90 minuti sull’inserimento di Christian Eriksen, titolare nelle prove di ieri. Il danese spera di convincare l’allenatore a dargli una maglia da titolare all’Allianz Stadium, stadio in cui ha già segnato con la maglia del Tottenham negli ottavi di finale di Champions League di 2 anni fa.

SCELTE – La formazione di Antonio Conte per Inter-Ludogorets sembra già disegnata. Ancora out Handanovic, al lavoro per rientrare contro la Juventus, giocherà Padelli in porta, con Ranocchia, D’ambrosio e Bastoni in dfiesa. A centrocampo spazio per Borja Valero, Eriksen e uno tra Barella e Vecino, mentre sulle fasce agiranno Biraghi e Moses. In attacco verrà proposta la coppia ex Manchester United Sanchez e Lukaku, con il belga pronto a fare staffetta con uno tra Esposito e Vergani.

Fonte: Sportmediaset.