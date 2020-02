Inter-Ludogorets, si candida Esposito: nove cambi per l’Europa – GdS

Per Inter-Ludogorets, Antonio Conte è pronto a schierare praticamente gli stessi uomini visti all’andata ma con qualche cambio, tra questi si candida anche il giovane Sebastiano Esposito. Molti di questi poi non ci saranno domenica contro la Juventus, secondo la “Gazzetta dello Sport” pronti nove cambi.

DUE SQUADRE – Inter-Ludogorets andata e ritorno, l’ultima sfida per i nerazzurri fu proprio quella contro i bulgari una settimana fa (causa rinvio per il Coronavirus), terminata 0-2 a favore degli uomini di Antonio Conte, pronto a schierare più o meno gli stessi uomini. Due esigenze fondamentali per il tecnico leccese, che da una parte deve preservare gli uomini giusti per la sfida di domenica sera contro la Juventus, dall’altra però deve dare minuti a chi a giocato poco o chi addirittura non gioca da ben dieci giorni, complice il rinvio di Inter-Samdporia per l’emergenza Coronavirus.

LA FORMAZIONE – Per Inter-Ludogorets confermata parte del pacchetto difensivo partendo dallo stesso Daniele Padelli, che con molta probabilità non giocherà titolare a Torino. In difesa riecco Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia, con Alessandro Bastoni al posto di Diego Godin. Sulle fasce agiranno Cristiano Biraghi e Victor Moses, mentre Marcelo Brozovic riposerà ancora per dare spazio a Borja Valero. A centrocampo sarà chiamato al doppio impegno Nicolò Barella, che probabilmente giocherà anche contro i bianconeri. Christian Eriksen come all’andata, resta da capire se ancora nella posizione di mezzala o dietro le due punte, per questo motivo ad avere la meglio domenica sarà probabilmente Matìas Vecino. Anche Romelu Lukaku sarà chiamato inizialmente a fare gli straordinari, anche se il giovane Sebastiano Esposito – da poco recuperato – potrebbe dargli il cambio a partita in corso. Maglia assicurata invece per Alexis Sanchez, che prenderà il posto dello squalificato Lautaro Martinez.