Inter-Ludogorets: Sanchez d’altri tempi, Godin appannato – GdS

Le pagelle di Inter-Ludogorets secondo “La Gazzetta dello Sport”. Prova importante per Alexis Sanchez, che adesso può insidiare Lautaro Martinez nelle rotazioni. Leggermente offuscato Diego Godin, ma sul gol subito pende la spada dell’irregolarità

ATTACCANTI – Inter-Ludogorets è la serata del riscatto, o della conferma, per Alexis Sanchez. “La Gazzetta dello Sport” gli regala la palma del migliore in campo con un vigoroso 7 in pagella. Il cileno, più di tutti, freme per andare avanti in Europa League, terreno fertile dove mettere in mostra le proprie capacità. Voto 7 anche per Romelu Lukaku: il gol è da ridere (su assist proprio di Sanchez) ma fa un lavoro immenso in fase d’uscita. Assolutamente non replicabile quando il belga abbandona il rettangolo verde. Piccolo passo indietro per Sebastiano Esposito (5,5) rispetto alle apparizioni precedenti. Condizioni fisiche non perfette per il classe 2002, ma la sua voglia di spaccare il mondo finisce per limitarlo. Forse sta accumulando troppa ruggine?

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo, piovono sufficienze: Borja Valero (regista concreto), Victor Moses (motore non sfruttato), Nicolò Barella (rodaggio in vista dello Stadium?) e Marcelo Brozovic (pigro). Il migliore è Cristiano Biraghi, che trova un gol importante nel momento più delicato della serata. Christian Eriksen, invece, è ancora alla ricerca di un vestito tattico che gli calzi alla perfezione: 6 striminzito e un leggero passo indietro, nelle iniziative, rispetto al match d’andata.

DIFENSORI – Il peggiore in campo è appunto Diego Godin: fallo o no, si fa spostare con troppa facilità da Cauly in occasione dello 0-1. Andrea Ranocchia è attento (6), ma poco pulito e preciso. Il migliore del pacchetto è Danilo D’Ambrosio (6,5): costantemente sul pezzo, vero bilancino che permette ad Antonio Conte di passare indifferentemente dalla difesa a quattro ad uno schieramento classico a tre. Buona prova per Daniele Padelli: sul gol non ha modo d’intervenire. Promosso a pieni voti anche il tecnico nerazzurro (6,5): strana serata, in cui sperimenta ancora risparmiando una buona dose di titolari, ma la sensazione è che il processo evolutivo sia solo agli inizi.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini