Inter-Ludogorets, il programma dei bulgari: conferenza in bilico

Inter-Ludogorets è in programma giovedì alle ore 21, e come noto sarà a porte chiuse (vedi articolo). La formazione bulgara ha comunicato come effettuerà la trasferta a Milano, prendendo le massime precauzioni per l’emergenza coronavirus: in dubbio la conferenza stampa. Al momento non è stata annunciata nemmeno quella di Conte e del giocatore nerazzurro.

INTER-LUDOGORETS -2 – “Il Ludogorets partirà per Milano con un volo charter da Varna diretto all’aeroporto di Malpensa, alle ore 10.20 di mercoledì 26 febbraio. Il team si presenterà in aeroporto domani mattina intorno alle ore 9. La conferenza stampa allo Stadio Giuseppe Meazza e l’allenamento di rifinitura a San Siro saranno confermati dall’UEFA. Secondo il programma preliminare, si dovrebbero tenere rispettivamente alle ore 18.30 e alle ore 19.

Il Ludogorets ha adottato tutte le misure preventive per recarsi a Milano e rimanere in città per la partita contro l’Inter. Il Ludogorets seguirà rigorosamente tutte le istruzioni e i consigli delle autorità mediche, al fine di proteggere tutta la delegazione dall’emergenza Coronavirus al meglio delle proprie capacità. Il club tornerà in Bulgaria subito dopo la partita: il volo charter atterrerà all’aeroporto di Sofia intorno alle 4 della notte fra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio”.

Fonte: Ludogorets.com